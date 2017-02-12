Мошенники теперь представляются сотрудниками пенсионного фонда

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров Единственный ресторан Мурманска с панорамным видом на высоте 225 метров
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
«Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады» «Легкие люди» с программой «Звездная страна. Песни советской эстрады»
НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске НОВЫЙ Volkswagen Tiguan в Мурманске
 
 

Видеоновости16+

Этой ночью в Мурманске при пожаре погибли люди. Видео с места ЧП
 
 
 
 

Курсы валют 11.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,4218
-0,6881
1 USD
Доллар США
58,8457
-0,1778
1 EUR
Евро
62,6824
-0,3429
10 NOK
Норвежских крон
70,2174
-0,6979
10 SEK
Шведских крон
66,0068
-0,6940
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-7°
9.6 м/с
давление 753.8 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

 
 
 
 

Выбор редакции

Влияние мостового перехода через реку Тулому обсудили на общественных слушаниях
10 Февраля 2017, 16:06
Влияние мостового перехода через реку Тулому обсудили на общественных слушаниях
В Мурманской области инвалиды будут получать матпомощь на приобретение лечебных смесей
10 Февраля 2017, 13:00
В Мурманской области инвалиды будут получать матпомощь на приобретение лечебных смесей
Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
10 Февраля 2017, 12:40
Бесплатная приватизация жилья в России стала бессрочной
Реконструкция мурманского драмтеатра приостановлена
10 Февраля 2017, 12:10
Реконструкция мурманского драмтеатра приостановлена
 
 
 
 

Самое читаемое

Жительницу Мончегорска ограбил малознакомый гость
11 Февраля 2017, 17:38
В Заполярье к вечеру придет сильный ветер и метель
12 Февраля 2017, 13:03
Североморец отправится на скамью подсудимых за половую связь с несовершеннолетней
12 Февраля 2017, 12:21
Владимир Путин внес в Госдуму законопроект об уточнении полномочий адвокатов
11 Февраля 2017, 19:44
В 16-ти муниципалитетах Заполярья состоялась «Лыжня России»
11 Февраля 2017, 18:41
Житель Полярных Зорей зарезал друга за оскорбление матери
12 Февраля 2017, 13:22
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » Мошенники теперь представляются сотрудниками пенсионного фонда
 
 
 
 
12 Февраля 2017 года, 16:00

Мошенники теперь представляются сотрудниками пенсионного фонда


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 февраля/БИ-ПОРТ -  53-летнюю северянку обнули «телефонные» мошенники. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонила девушка и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она убедила жертву обману сообщать паспортные данные, место работы и все данные банковской карты.

«Северянка продиктовала все данные злоумышленнице после сообщения о том, что фонд планирует перечислить ей образовавшуюся денежную задолженность. Вскоре потерпевшей пришло оповещение от мобильного банка о списании с ее расчетного счета денежных средств в сумме 11,5 тысяч рублей», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело.

 

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
Пенсионный фонд России: выплата 5 тысяч рублей пенсионерам будет произведена в срок
2.
Руководство ПФР потратило 5,6 млн рублей на авиаперелёты
3.
Накопительная часть пенсий вновь будет заморожена
4.
Насколько вырастет пенсия работающего пенсионера с 1 августа?
5.
В Мурманске действуют мошенники под видом сотрудников Пенсионного фонда
 
 
 
 
    array(1) { [0]=> array(11) { ["id"]=> string(5) "25451" ["channel"]=> string(23) "/crime/item/196855.html" ["comment"]=> string(326) "Вот даже нет смысла это как-то комментировать. Сколько раз предупреждали людей( в частности пожилого возраста), что НИКОМУ не надо сообщать данные банковских карт. Вообще никакие" ["date"]=> string(19) "2017-02-12 17:13:07" ["autor"]=> string(27) "Максим Мельник" ["email"]=> NULL ["avatar"]=> string(50) "https://pp.vk.me/c625520/v625520354/123b5/0Dchz7-Z" ["ip"]=> string(13) "95.54.162.252" ["is_register"]=> string(1) "0" ["approve"]=> string(1) "1" ["user_agent"]=> string(15) "Cackle:64303555" } }
  • Вот даже нет смысла это как-то комментировать. Сколько раз предупреждали людей( в частности пожилого возраста), что НИКОМУ не надо сообщать данные банковских карт. Вообще никакие
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта