Мошенники теперь представляются сотрудниками пенсионного фонда

12 Февраля 2017 года, 16:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/12 февраля/БИ-ПОРТ - 53-летнюю северянку обнули «телефонные» мошенники. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что ей позвонила девушка и представилась сотрудником Пенсионного фонда. Она убедила жертву обману сообщать паспортные данные, место работы и все данные банковской карты.

«Северянка продиктовала все данные злоумышленнице после сообщения о том, что фонд планирует перечислить ей образовавшуюся денежную задолженность. Вскоре потерпевшей пришло оповещение от мобильного банка о списании с ее расчетного счета денежных средств в сумме 11,5 тысяч рублей», - говорится в сообщении УМВД России по Мурманской области.

Возбуждено уголовное дело.