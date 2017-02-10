Мурмачанину грозит лишение свободы за торговлю запрещенным порошком

12 Февраля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/12 февраля/БИ-ПОРТ – Сотрудники правоохранительных органов задержали 35-летнего жителя областного центра. Отметим, что ранее он к уголовной ответственности не привлекался. Когда мужчину задержали у дома на пр. Ленина, при себе у него находился подозрительный пакетик с порошком внутри.

Вещество направили на экспертизу, которая подтвердила, что в пакете хранился наркотик - смесь веществ, содержащая ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин, 3-метилфентанил. Общая масса его составила 0,1372 грамма.

Следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ. Теперь мужчине грозит лишение свободы - от трех до десяти лет. Также ему предстоит погасить штраф в размере до пятисот тысяч рублей.