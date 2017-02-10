Мурманчане напали на почтальона с молотком и похитили сумку с деньгами

13 Февраля 2017 года, 10:55

МУРМАНСК/ 13 февраля - В полицию Мурманска от оператора скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что около дома по проспекту Героев-североморцев обнаружена женщина с травмой головы. Потерпевшую без сознания доставили в медицинское учреждение.

На место происшествия незамедлительно выдвинулась следственно-оперативная группа. Оперативники установили, что женщина, 1976 года рождения, разносила пенсию по адресам пенсионерам в Ленинском округе г. Мурманска. Трое неизвестных мужчин напали на почтальона в подъезде дома, ударили ее молотком по голове и отобрали сумку с денежными средствами.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску были установлены по горячим следам и спустя непродолжительное время при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержаны трое жителей Мурманска 1970, 1979 и 1990 годов рождения. Подозреваемые в разбойном нападении были доставлены в отдел полиции. В ходе личного досмотра полицейские изъяли у них около 440 тысяч рублей. По предварительным данным, в сумке почтальона могло находиться до 700 тысяч рублей.

По факту в отношении троих неоднократно судимых жителей областного центра возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 162 УК РФ «Разбой». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до двенадцати лет. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде ареста.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УМВД России по г. Мурманску)

Фото: Newstracker