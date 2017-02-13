В Североморске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту подделки документа

13 Февраля 2017 года, 19:40

СЕВЕРОМОРСК/ 13 февраля - На контрольно-пропускном пункте автодороги Мурманск – Североморск сотрудниками военизированной охраны был установлен житель ЗАТО, который на въезде предъявил документ, вызвавший у дежурного КПП сомнения в соответствии установленному образцу.

Вызванные на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, 1985 года рождения. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Специалистами было установлено, что в подлинный документ о регистрации по месту пребывания были внесены заведомо ложные сведения. Подделка была выполнена с использованием цветного капельно-струйного принтера.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - арест на срок до шести месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области