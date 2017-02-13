В Североморске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту подделки документа

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | RSS | 16+ Оформить подписку
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни Квартира в Петербурге и Москве: шанс для новой жизни
Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений» Семинар «Вопросы трудового законодательства: анализ последних изменений»
Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол» Питер зовёт! 18 февраля ярмарка новостроек в клубе «Ледокол»
ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары ИТФ совместно с сотрудниками Налоговой инспекции приглашают на семинары
AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца AZIMUT Отель Мурманск зажигает сердца
 
 

Видеоновости16+

Недвижимость – это не только место жительства, но и финансовое подспорье
 
 
 
 

Курсы валют 11.02.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
73,4218
-0,6881
1 USD
Доллар США
58,8457
-0,1778
1 EUR
Евро
62,6824
-0,3429
10 NOK
Норвежских крон
70,2174
-0,6979
10 SEK
Шведских крон
66,0068
-0,6940
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
Би-порт
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

12.0 м/с
давление 744.1 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
31 Августа 2016, 09:15
07 Июня 2016, 15:00
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Олег Бардов
Олег Бардов:

Чем же уникален спорткомплекс, кроме масштабных размеров? Когда «X-Fit» распахнет свои двери? Какова цена клубных карт и когда они появятся в продаже? На эти и другие вопросы ответил руководитель клуба Олег Бардов

Игорь Мелик-Гайказов
Игорь Мелик-Гайказов:

В январе традиционно вырисовывается картина того, как Ковдорский ГОК отработал в прошедшем году: посчитаны объемы, подведены итоги сделанного, определены задачи на будущее. О текущем состоянии дел и том, что ждет комбинат в ближайшем будущем агентству рассказал исполнительный директор предприятия Игорь Мелик-Гайказов

Юрий Петров
Юрий Петров:

Как развивались технологии в 2016 и что нас ждет в 2017 году, об этом мы поговорили с техническим директором мурманского филиала Tele2 Юрием Петровым

Илья Довыденко
Илья Довыденко:

Банк, который является одним из лидеров по уровню клиентского обслуживания, многократно удостаивался высшей награды в номинации «Лучший розничный банк»

 
 
 
 

Выбор редакции

Усиление ветра в Мурманской области сохранится до завтрашнего утра
13 Февраля 2017, 18:35
Усиление ветра в Мурманской области сохранится до завтрашнего утра
Минстрой предлагает оборудовать дома газосигнализаторами
13 Февраля 2017, 16:50
Минстрой предлагает оборудовать дома газосигнализаторами
Сергей Дубовой занял 32 место в рейтинге глав региональных заксобраний за январь 2017 года
13 Февраля 2017, 15:40
Сергей Дубовой занял 32 место в рейтинге глав региональных заксобраний за январь 2017 года
Грузопоток по Северному морскому пути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн
13 Февраля 2017, 14:05
Грузопоток по Северному морскому пути в 2016 году превысил 6,9 млн тонн
 
 
 
 

Самое читаемое

Три автомобиля столкнулись в Мурманске – есть пострадавшие
13 Февраля 2017, 09:25
Человек погиб в лобовом столкновении автомобилей в Мурманске
13 Февраля 2017, 12:10
Самолёт смог совершить посадку в «Аэропорту Мурманск» только с третьей попытки
13 Февраля 2017, 07:50
В буране потерялись два рыбака
12 Февраля 2017, 22:15
Мурманчанка была обнаружена мертвой рядом с упаковкой от лекарств
13 Февраля 2017, 15:07
В Мурманской области за минувшие выходные в ДТП погиб один человек
13 Февраля 2017, 12:34
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 
Главная » Криминал » В Североморске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту подделки документа
 
 
 
 
13 Февраля 2017 года, 19:40

В Североморске полицейскими возбуждено уголовное дело по факту подделки документа


СЕВЕРОМОРСК/ 13 февраля - На контрольно-пропускном пункте автодороги Мурманск – Североморск сотрудниками военизированной охраны был установлен житель ЗАТО, который на въезде предъявил документ, вызвавший у дежурного КПП сомнения в соответствии установленному образцу.

Вызванные на место происшествия сотрудники полиции задержали мужчину, 1985 года рождения. Документ был изъят и направлен на экспертизу. Специалистами было установлено, что в подлинный документ о регистрации по месту пребывания были внесены заведомо ложные сведения. Подделка была выполнена с использованием цветного капельно-струйного принтера.

По факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Максимальное наказание, предусмотренное санкцией данной статьи - арест на срок до шести месяцев. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.
 
 
 
 
1.
В Снежногорске возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений
2.
Более 1000 военнослужащих Северного флота примут участие в эстафете огня III зимних Всемирных военных игр
3.
Следком разбирается в причинах смерти северянина в районе Никеля
4.
Сотрудниками полиции в Мурманске установлена виновная в причинении тяжкого вреда по неосторожности
5.
В Североморске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью
 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, пр. Флотский, д. 3
тел.: +7 (8152) 42-03-24, 25-37-64
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта