Житель гоода Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности за кражу денежных средств

13 Февраля 2017 года, 20:03

МУРМАНСК/ 13 февраля - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурмансксу заявлением о пропаже принадлежащих ему денежных средств обратился 67-летний местный житель.

Сотрудникам полиции мужчина пояснил, что обналичил несколько купюр в банкомате на проспекте Ленина, однако по рассеянности забыл их в ячейке выдачи после проведения операции. Вернувшись через непродолжительное время к банкомату, заявитель обнаружил, что снятые им деньги в сумме 5 тысяч рублей, исчезли.

Полицейские изучили запись камеры видеонаблюдения, установленную на банкомате, посредством которого были сняты деньги. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был задержан подозреваемый. 53-летний житель города признался в содеянном.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter



