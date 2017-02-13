Интернет-мошенники продолжают пользоваться доверчивостью северян

13 Февраля 2017 года, 17:56

АПАТИТЫ/ 13 февраля - В дежурную часть МО МВД России «Апатитский» с заявлением о мошенничестве обратился 31-летний местный житель. Мужчина пояснил, что на одном из сайтов в сети Интернет нашел объявление о продаже фотоаппарата. Технические характеристики и цена товара его устроили и он созвонился с продавцом. Договорившись о сделке, северянин перевел на указанный ему счет около 20 тысяч рублей. После чего связь с инициатором прервалась, объявление с сайта было удалено.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

УМВД России по Мурманской области предупреждает: при покупке товаров в сети Интернет не следует вносить предоплату за товар до его непосредственного получения по почте или через курьера. Оплату рекомендуется вносить только после того, как товар будет получен и проверен покупателем.

Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области