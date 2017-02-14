В Оленегорске сотрудники полиции в течение суток раскрыли ограбление пенсионерки

14 Февраля 2017 года, 17:26

ОЛЕНЕГОРСК/ 14 февраля - В полицию Оленегорска поступило сообщение от пенсионерки, 1923 года рождения. Пожилая жительница Оленегорска сообщила полицейским, что неизвестный ограбил ее в собственной квартире.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. Потерпевшая рассказала сотрудникам полиции, что она вышла в подъезд, чтобы проверить почту, дверь в квартиру оставила открытой. Неизвестный накинул не нее сзади тряпку и затащил в квартиру, где уложил пожилую женщину на диван и связал ей тряпками руки. После этого он спросил ее, где находятся деньги, так как пенсионерка только что получила пенсию. Узнав, где лежат денежные средства, он забрал 30 тысяч рублей, после чего развязал женщине руки и вышел из квартиры.

Потерпевшая не смогла описать подозреваемого в грабеже, так как не видела его. Установить очевидцев происшествия не удалось, так как ограбление произошло в дневное время и большинство соседей находилось на работе. Эксперты сняли отпечатки пальцев и другие следы, оставленные злоумышленником на месте преступления.

По факту в отношении неустановленного лица следователем полиции было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж».

В ходе оперативно-разыскных мероприятий в течение суток сотрудники уголовного розыска МО МВД России «Оленегорский» установили, что ограбление совершил ранее неоднократно судимый безработный местный житель, 1985 года рождения. Оперативники задержали его и доставили в отдел полиции. Часть похищенной суммы в размере 26 тысяч рублей была изъята у злоумышленника, остальное он успел потратить. Подозреваемый признался в совершении преступления.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Оленегорский»)

Фото: Twitter