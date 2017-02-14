Два мурманчанина окажутся в колонии за оборот наркотических средств

14 Февраля 2017 года, 12:17

ОЛЕНЕГОРСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Два жителя Мурманска признаны виновными по факту незаконного оборота наркотических средств. Фигурантами уголовного дела стали Александр Возилов и Валерий Евсей. Первый незаконно приобрел в Мурманске метамфетамин массой не менее 2,3 грамма и амфетамин массой не менее 30,79 грамма. Наркотические вещества он хранил при себе и в оборудованном тайнике, в дальнейшем у своего сообщника Валерия Евсей – по месту жительства.

«В апреле прошлого года осужденные, приехали в Оленегорск и были задержаны сотрудниками полиции. В ходе судебного разбирательства оба подсудимых вину в содеянном полностью признали, и раскаялись в содеянном», – уточнили в Прокуратуре по Мурманской области.

Приговором суда Возилов осужден к восьми годам лишения свободы, а Евсей к четырем годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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