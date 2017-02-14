Для обвиняемых по делу буровой «Кольская» запросили 5,5 лет колонии-поселения

14 Февраля 2017 года, 13:03

МУРМАНСК/ 14 февраля/ БИ-ПОРТ – Государственное обвинение запросило для обвиняемых по делу буровой «Кольская» пять лет и шесть месяцев колонии-поселения. В ходе вчерашнего заседания в Первомайском районном суде было объявлено, что следствие окончено и начинается рассмотрение прений. Транспортные прокуроры отметили, что они усматривают отягчающие обстоятельства по причине гибели людей, а также просят суд критически относиться к показаниям подсудимых.

«К обвинениям бывшего следователя Фердера, прокуроры решили добавить еще, ссылаясь исключительно на протоколы допросов исполняющего обязанности гендиректора ОАО «АМНГР» Мелехова и заместителя Васецкого», – уточнила дочь капитана Михаила Терсина, пропавшего без вести, Наталья Дмитриева.

Ранее суд Хабаровска прекратил уголовное дело в отношении бывшего следователя по особо важным делам Дальневосточного следственного управления на транспорте Виталия Фердера. В 2013 году он лично составил около 30 протоколов от имени потерпевших и свидетелей, чем фальсифицировал доказательства. Напомним, расследование уголовного дела по факту крушения в Охотском море было завершено в марте 2015 года.

«В выступлении прокурора не было ни слова о фальсификациях материалов дела, ни о заключении комиссии Ространснадзора, ни о решениях арбитражного суда. Согласно ему вина Лихвана и Бордзиловского состоит в том, что они оказались на работе в тот момент, когда тонула платформа и гибли люди. В частности, вина Бордзиловского доказана тем, что ему звонили с Кольской, зато Васецкий не виноват, ведь январский приказ о продлении декабрьской командировки подтверждает его отсутствие», – сообщила Дмитриева в социальной сети.