В Мурманске сотрудниками полиции задержан подозреваемый в сбыте гашиша

14 Февраля 2017 года, 20:30

МУРМАНСК/ 14 февраля - Оперативникам управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что ранее не судимый безработный мурманчанин, 1989 года рождения, может быть причастен к распространению наркотического вещества растительного происхождения на территории областного центра.

В ходе специальных мероприятий подозреваемый в сбыте был задержан в подъезде жилого дома сотрудниками полиции. Изъятый у него сверток с пятью фрагментами камневидного вещества был направлен на экспертизу.

Эксперт установил, что житель Мурманска сбыл гашиш массой 3,2889 грамма. Мурманчанин признался в совершении преступления и пояснил полицейским, что сам является наркозависимым лицом.

По факту в отношении 27-летнего жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет. Подозреваемый находится под арестом.

Стоит отметить, что в 2016 году из незаконного оборота сотрудниками правоохранительных органов Мурманской области изъято около 76 килограммов наркотических средств. Доля растительных наркотиков из общего числа изъятых составляет 17%, это в основном гашиш.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: cracked.com