Полиция разыскивает несовершеннолетнюю жительницу Апатитов

14 Февраля 2017 года, 15:38

АПАТИТЫ/ 14 февраля - Уголовный розыск Межмуниципального отдела МВД России «Апатитский» разыскивает Ханову Наталью Витальевну, 13.06.2000 года рождения, которая 12 февраля 2017 года около 14:00 самовольно ушла из Центра помощи детям имени Булычева в г. Апатиты и не вернулась. По имеющимся сведениям, может находиться в г. Оленегорске.

Приметы: на вид 15 лет, худощавого телосложения, рост 163 см, волосы черные ниже плеч.

Была одета: пальто черного цвета, на шее шарф коричневого цвета, лосины черные, кроссовки темно-синие, без головного убора.

Просьба всем, кто располагает информацией о местонахождении Хановой Натальи Витальевны, сообщить в полицию г. Апатиты по телефонам 8 (815-55) 6-16-20 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский»), 02.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Апатитский»)