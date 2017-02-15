В Кандалакше возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

15 Февраля 2017 года, 20:05

КАНДАЛАКША/ 15 февраля - В отдел полиции города обратилась местная жительница, 1994 года рождения, с заявлением о мошенничестве. Потерпевшая рассказала полицейским, что договорилась с малознакомым мужчиной о содействии в продаже своего автомобиля ВАЗ. Женщина добровольно передала ему ключи, документы и подписала генеральную доверенность, дающую право на совершение сделки.

Полицейские выяснили, что по истечении определенного времени через знакомых потерпевшая узнала, что ее машина давно продана. Однако денег от знакомого в сумме несколько десятков тысяч рублей она так и не получила, на связь сам он не выходил, на звонки не отвечал.

В результате оперативных мероприятий сотрудниками полиции была установлена личность подозреваемого. Неработающий, ранее не судимый мужчина, 1980 года рождения, как выяснилось, по личным документам имел не ту фамилию, под которой его знала потерпевшая.

По факту возбуждено и расследуется уголовное дело.

Полицейские напоминают гражданам о необходимости быть более внимательными при оформлении сделок купле-продаже имущества. Если есть подозрения, что вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в полицию по телефону «02».

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации МО МВД России «Кандалакшский»)

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