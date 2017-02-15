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Главная » Криминал » В Мурманске полицейские предотвратили телефонное мошенничество в отношении пенсионерки
 
 
 
 
15 Февраля 2017 года, 18:26

В Мурманске полицейские предотвратили телефонное мошенничество в отношении пенсионерки


МУРМАНСК/ 15 февраля - В отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску поступило сообщение из банка о том, что жительница Мурманска, 1930 года рождения, собирается оформить кредит на 350 тысяч рублей. На вопрос работников банка, зачем ей такая сумма, пенсионерка сказала, что ей нужно помочь внуку. Сотрудники банковской организации, зная о схемах мошенничества, позвонили в полицию.

Оперативники, незамедлительно прибыв в отделение банка, опросили жительницу областного центра и выяснили, что ей на стационарный телефон позвонил неизвестный и представился внуком. Лже-внук сообщил своей «бабушке», что он задержан за причинение телесных повреждений, и, чтобы избавиться от уголовной ответственности, ему срочно необходимы денежные средства в размере 350 тысяч рублей. У пенсионерки такой суммы не было, и злоумышленник попросил ее взять кредит в одном из банков Мурманска. Денежные средства необходимо было передать через курьера.

Сотрудники полиции пояснили женщине, что ее обманули, и предложили позвонить настоящему внуку. Женщина совершила телефонный звонок в присутсвии полицейских и убедилась, что ее внук ничего не совершал и находится дома.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску задержали девушку-курьера, которая должна была забрать деньги у пенсионерки, и опросили ее. Жительница областного центра, 1992 года рождения, ранее не судимая, рассказала оперативникам, что она познакомилась в сети Интернет с молодым человеком. В ходе переписки злоумышленник попросил ее помочь и перевести ему на счет денежные средства, которые необходимо забрать у пенсионерки. Сотрудниками полиции установлено, что мошенник, который пытался обмануть пожилую мурманчанку, находится за пределами Мурманской области.

По факту попытки мошенничества в отношении неустановленного лица возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ. В отношении девушки-курьера проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Полиция Мурманской области предупреждает граждан об уголовной ответственности за содействие в совершении преступления.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)

Фото: NewsEra.ru

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