В Кольском районе возбуждено уголовное дело по факту причинения телесных повреждений

15 Февраля 2017 года, 21:20

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 15 февраля - В конце января текущего года в ОМВД России по Кольскому району поступило сообщение от очевидцев о том, что в подъезде дома в пос. Молочный между двумя женщинами происходит конфликт. Прибывшие незамедлительно на место происшествия стражи правопорядка установили двух местных жительниц, одна из которых угрожала убийством другой, а также причинила ей телесные повреждения в виде резаной раны левого плеча. Подозреваемую в причинении вреда здоровью задержали и доставили в отдел полиции. Женщина находилась в состоянии опьянения.

Ранее судимая за причинение тяжкого вреда здоровью безработная жительница Молочного, 1976 года рождения, рассказала сотрудникам полиции, что угрожала убить свою знакомую, 1983 года рождения, и даже ударила ее ножом на почве личных неприязненных отношений.

По факту в отношении 40-летней жительницы Молочного возбуждены и расследуются уголовные дела по ч. 1 ст. 119 УК РФ «Угроза убийством» и ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Злоумышленницу может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter