Мурманчанин предстанет перед судом за угрозу выколоть глаза сотруднику ГИБДД

15 Февраля 2017 года, 18:48

МУРМАНСК/ 15 февраля/ БИ-ПОРТ – Наряд ГИБДД 28 октября 2016 года осуществлял дежурство у КПП-1 ЗАТО Североморск. На месте сотрудниками был выявлен 40-летний житель Мурманска, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Задержанного возмутила перспектива оказаться в отделе полиции, и он стал высказывать в присутствии посторонних граждан нецензурные выражения, унижающие честь и достоинство правоохранителя.

«Он отказался выполнять законные требования, находясь в служебном автомобиле ГИБДД. Мужчина осознавал, что перед ним находится представитель власти при исполнении своих должностных обязанностей, когда удерживал в правой руке шариковую ручку, которая была направлена в сторону лица полицейского. Обвиняемый высказал неоднократные угрозы применения насилия путем нанесения удара шариковой ручкой в глаз сотруднику полиции, а также публично оскорбил его», – сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

В настоящий момент следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Отметим, что обвиняемый осознал вину в содеянном и дал признательные показания.

Фото: Svopi.ru