Полиция Кандалакши разыскивает обвиняемого в сбыте наркотиков, скрывшегося от суда

16 Февраля 2017 года, 12:10

КАНДАЛАКША/ 16 февраля - Уголовный розыск МО МВД России «Кандалакшский» разыскивает скрывшегося от суда Иванова Андрея Ивановича, 25.11.1988 года рождения. Уроженец г. Полярные Зори обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако обвиняемый не явился на судебное заседание по рассмотрению уголовного дела и скрылся в конце марта 2015 года. В настоящее время суд заочно избрал ему меру пресечения в виде ареста.

По оперативным данным, Иванов А.А. покинул территорию Мурманской области, может находиться в г. Санкт-Петербурге.

В случае наличия информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в полицию Мурманской области по телефонам 02, 102, либо в МО МВД России «Кандалакшский» по телефонам 8 (815-33) 5-21-10, 5-21-85, 8-999-091-6-209. Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информаици МО МВД России «Кандалакшский»)