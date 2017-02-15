Мурманчанин совершил преступление в храме «Спас на водах»

МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Житель Мурманска, находясь 19 января в храме «Спас на водах», похитил у женщины банковскую карту. В дальнейшем злоумышленник снял с нее денежные средства в размере 17 500 рублей через банкомат. Сейчас ему предъявлено обвинение по пункту «в» части второй статьи 158 УК «Кража с причинением значительного ущерба гражданину».
«Ход расследования уголовного дела находится под надзором прокуратуры Ленинского округа», – отметили в Прокуратуре Мурманской области.
За совершенное преступление обвиняемый взят под стражу.
Фото: Sibnovosti.ru