В Мурманске возбуждено уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

16 Февраля 2017 года, 19:27

МУРМАНСК/ 16 февраля - В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины, 1989 года рождения, с проникающим ножевым ранением.

В квартиру, из которой медицинские работники забрали потерпевшего, прибыли сотрудники полиции и установили, что ранение мужчине причинила владелица квартиры, жительница областного центра, 1990 года рождения.

Ранее не судимая безработная северянка призналась сотрудникам полиции, что ударила ножом своего знакомого в ходе конфликта, возникшего на почве ревности. Они вместе распивали спиртные напитки в вечернее время, и внезапно началась ссора.

По факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

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