Подросток из Кировска проведет три года в воспитательной колонии за серию краж

16 Февраля 2017 года, 11:11

КИРОВСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Приговором Кировского городского суда 16-летний местный житель признан виновным в пяти кражах, одну из которых он совершил совместно с другим подростком.

«Путём частичного сложения наказаний, с учетом имеющейся у него судимости, окончательно несовершеннолетнему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

В ходе судебного заседания подсудимые полностью признали свою вину, и данный факт был учтен при назначении наказания.

Напомним, кировчанин, в период нахождения под подпиской о невыезде, сумел совершить еще несколько преступлений, но был задержан. Ранее он был судим за аналогичные преступления против собственности. Другому подростку назначены исправительные работы сроком на восемь месяцев с удержанием в доход государства 5% от заработка.

Фото: 360tv.ru