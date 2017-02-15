Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Оленегорска

16 Февраля 2017 года, 11:50

ОЛЕНЕГОРСК/ 16 февраля - ОУР МО МВД России «Оленегорский» разыскивается без вести пропавший Сафронов Владимир Ильич, 22.11.1955 г.р., уроженец Кемеровской области, ранее зарегистрированный и проживавший по адресу: Мурманская область, г. Оленегорск-8 (н.п. Высокий).

В рамках проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что Сафронов Владимир Ильич осенью 2015 года ушел из дома (предположительно на рыбалку) и до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Мужчина проживал один, в розыск его заявил друг.

Приметы: 59 лет, рост низкий до 160 см, среднего телосложения, волосы прямые черные короткие.

Особые приметы: шрам на правой щеке горизонтальный около 3 см, татуировка на пальцах левой руки в виде имен «Володя и Валя».

Был одет: шапка спортивная черного цвета, куртка и брюки камуфляжные зелено-коричневого цвета из болоньевого материала, сапоги зелено-коричневого цвета (болотные) резиновые.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Сафронова Владимира Ильича, просьба сообщить по телефонам: 02, 8 (815-52) 58-536, 58-600, 58-620, 8-906-290-52-56, 8-911-306-35-25.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОУР МО МВД России «Оленегорский»)