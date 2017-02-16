Полиция Кандалакши разыскивает обвиняемого в краже, скрывшегося от суда

16 Февраля 2017 года, 16:35

КАНДАЛАКША/ 16 февраля - Уголовный розыск МО МВД России «Кандалакшский» разыскивает скрывшегося от суда Шаповалова Андрея Владимировича, 17.02.1974 года рождения. Уроженец г. Мурманска обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении него была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, однако обвиняемый не явился на судебное заседание по рассмотрению уголовного дела и скрылся в мае 2016 года. В настоящее время суд избрал ему заочно меру пресечения в виде ареста.

По оперативным данным, Шаповалов А.В. покинул территорию Мурманской области, может находиться одном из регионов Северо-Западного Федерального округа.

В случае наличия информации о местонахождении разыскиваемого просьба сообщить в полицию Мурманской области по телефонам: 02, 102, либо в МО МВД России «Кандалакшский» по телефонам: 8 (81533) 5-21-10, 5-21-85, 8-999-091-6-209. Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информаици МО МВД России «Кандалакшский»)