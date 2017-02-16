В Апатитах полицейскими из незаконного оборота изъят героин

16 Февраля 2017 года, 20:18

АПАТИТЫ/ 16 февраля - Оперативниками отдела по контролю за оборотом наркотиков МО МВД России «Апатитский» в ходе оперативно-разыскных мероприятий была установлена причастность одного из местных жителей к незаконному обороту наркотических веществ.

Личность подозреваемого сотрудниками полиции была установлена. Им оказался неработающий 39-летний местный житель. Мужчина ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление

При попытке сбыта наркотического вещества путем закладки между этажами подъезда он был задержан полицейскими. Изъятые пакетики оперативники направили на экспертизу. Эксперт установил, что житель Апатитов сбыл 0,06 грамма героина.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 228.1 УК РФ. Максимальное наказание, которое может ожидать злоумышленника – лишение свободы на срок до восьми лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области