Полицейскими в Апатитах задержана подозреваемая в хищении денег со счета банковской карты

16 Февраля 2017 года, 20:31

АПАТИТЫ/ 16 февраля - В дежурную часть обратился 43-летний местный житель с заявлением о хищении денежных средств со счета его банковской карты. Сотрудникам полиции северянин пояснил, что в краже денег суммой около 8 тысяч рублей у него есть основания подозревать знакомую.

В ходе беседы с потерпевшим полицейские установили, что банковская карта была им передана малознакомой женщине, с которой он совместно распивал спиртные напитки, для приобретения продуктов питания. При этом хозяин карты сам сообщил и ее пин-код. Вскоре после ухода гостьи пришло смс-сообщение о списании денег.

В результате оперативно-разыскных мероприятий подозреваемую задержали по месту жительства. Ранее судимая за кражу и оборот наркотических средств жительница города Апатиты, 1988 года рождения, созналась в содеянном. Похищенные денежные средства, которые злоумышленница обналичила через банкомат, она уже успела потратить.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: businesspundit.com