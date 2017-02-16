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Главная » Криминал » Потерпевшие по делу буровой «Кольская» заведомо планируют обжаловать приговор
 
 
 
 
16 Февраля 2017 года, 16:10

Потерпевшие по делу буровой «Кольская» заведомо планируют обжаловать приговор


МУРМАНСК/ 16 февраля/ БИ-ПОРТ – Потерпевшие по делу о крушении буровой «Кольская» заведомо планируют обжаловать приговор суда. Основным основанием для обжалования станет принятие во внимание судом факта фальсификации различных доказательств. Сегодня в Первомайском районном суде состоялось второе заседание по прениям, на котором слово было предоставлено супруге одного из пропавших без вести Елене Богуш и представителю Дмитрия Свистунова. Отец Дмитрия – Николай Свистунов также считается пропавшим без вести после крушения платформы, произошедшего в Охотском море 18 декабря 2011 года.

Потерпевшая в ходе своего выступления сказала, что в этом судебном процессе не удалось полностью доказать вину обвиняемых и факт назначения повторной технико-эксплуатационной экспертизы говорит об отсутствии доказательств у обвинения.

«Нам говорили, что экспертиза станет одним из основных доказательств к делу, ведь она признана определить причины крушения «Кольской». В итоге продолжалась длительное время и на рассмотрение никак не повлияла. Самое главное для них – это затянуть сроки: 18 декабря заканчивается срок давности по делу», – пояснила «Би-порту» Елена Богуш.

В марте 2012 года комиссией Ространснадзора была дана негативная оценка действий семи лиц, причастных к аварии. При этом следствие не приняло данные выводы во внимание, и сузило круг обвиняемых до главного инженера ОАО «Арктикморнефтегазразведка» Леонида Бордзиловского и замдиректора Бориса Лихвана. Им инкриминируется часть три статьи 263 УК «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта лицом, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

По мнениям потерпевших еще на этапе следствия необходимо было вернуть дело на доследование.

«Необходимо четко разделить проблему на крушение платформы и гибель людей. Суд интересуют лишь технические причины переворота. В разные моменты экипаж могли спасти Мелеханов, Васецкий, Терсин, Данилов, и это только если говорить об АМНГР, но никто, начиная с гендиректора и заканчивая ответственным за буксировку, не хотел брать на себя ответственность», – рассказала в зале заседания супруга пропавшего без вести.

В выступлении представителя Дмитрия Свистунова подчеркнуто, что приказ от 29 ноября 2011 года «О буксировке СПБУ Кольская по маршруту с точки бурения в порт «Корсаков» был издан генеральным директором АМНГР Мелехановым, который точно знал о запрете зимней буксировки.

В настоящий момент прокурор запросил для Бориса Лихвана и Леонида Бордзиловского 5,5 лет колонии-поселения.

«Как главный инженер и замначальника службы безопасности мореплавания оказались на скамье подсудимых? Потому что следователь Фердер сделал все возможное, чтобы предъявить им обвинения», – цитируют в суде Свистунова.

Ранее суд Хабаровска прекратил уголовное дело в отношении бывшего следователя по особо важным делам Виталия Фердера. В 2013 году он составил около 30 протоколов от имени потерпевших и свидетелей.

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