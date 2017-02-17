Сотрудниками полиции в Кандалакше установлен подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью

17 Февраля 2017 года, 17:31

КАНДАЛАКША/ 17 февраля - В отдел полиции Кандалакши поступило сообщение из медицинского учреждения о госпитализации мужчины, 1953 года рождения, с телесными повреждениями в виде перелома ребер и травмирования легкого. Врачи их расценивают как тяжкий вред здоровью пострадавшего.

Участковый уполномоченный опросил потерпевшего. Мужчина сообщил сотруднику полиции, что знакомый, находясь вместе с ним в квартире по улице Беломорская поселка Умба, после совместного распития спиртных напитков нанес ему несколько ударов ногами по телу. Конфликт произошел на почве внезапно возникших неприязненных отношений.

Подозреваемый был задержан полицейскими по указанному адресу. Неработающий мужчина, 1977 года рождения, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности, признался в содеянном. Причину агрессии, побудившей его к нападению, он объяснить не смог.

По факту причинения тяжкого вреда в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ. Санкция статьи предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: svopi.ru