Уголовное дело возбуждено по факту распространения интимных фотографий апатитских подростков в интернете

17 Февраля 2017 года, 10:40

АПАТИТЫ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – В Апатитах возбуждено уголовное дело по факту распространения в социальной сети фотографий подростков интимного характера. Проводится расследование, ход которого находится под надзором прокуратуры города. Напомним, проверку информации надзорный орган начал два дня назад.

«Неустановленное лицо, являясь пользователем сети интернет, в целях публичной демонстрации материалов с порнографическим изображением несовершеннолетних, разместило в закрытой группе социальной сети «ВКонтакте», в открытом доступе для более 500 участников группы изображения несовершеннолетних с обнаженными половыми органами и несовершеннолетних, имитирующих действия сексуального характера», – сообщили в Прокуратуре Мурманской области.

Уголовное дело возбуждено по части второй статьи 242.1 Уголовного кодекса «Изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Фото: TOPNews.RU