В ЗАТО Видяево полицейские возбудили уголовное дело по факту угроз убийством

17 Февраля 2017 года, 18:44

ВИДЯЕВО/ 17 февраля - В дежурную часть отдела полиции в вечернее время поступило сообщение от местного жителя, 1997 года рождения. Он сообщил, что знакомый в ходе конфликта, возникшего на почве личных неприязненных отношений, неоднократно высказывал угрозы убийством в его адрес.

Прибывшие незамедлительно на место происшествия в квартиру на улицу Заречная сотрудники полиции установили, что ранее не судимый мужчина, 1978 года рождения, угрожал позвонившему в полицию, демонстрируя отвертку в качестве оружия. В создавшейся ситуации словесные угрозы потерпевший воспринял как реально осуществимые.

Соседи подтвердили, что в квартире происходил серьезный конфликт. Мужчину задержали и доставили в отдел полиции. В отношении жителя города дознавателем возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 119 УК РФ «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: fedpress.ru