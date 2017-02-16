В Мурманске полицейские вместе с сотрудниками Росгвардии задержали подозреваемого в незаконной продаже оружия

17 Февраля 2017 года, 11:11

МУРМАНСК/ 17 февраля - Оперативникам отдела полиции №2 УМВД России по г. Мурманску в ходе операции «Арсенал» поступила информация о том, что житель Мурманска ищет покупателя на револьвер. При проверке оперативной информации сотрудники уголовного розыска установили, что мурманчанин, 1990 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности за нарушение неприкосновенности жилища, переделал самодельным способом в огнестрельное оружие газовый револьвер калибра 9 мм.

В ходе специальных мероприятий оперативники при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали подозреваемого в момент продажи переделанного оружия и доставили в отдел полиции. Экспертиза подтвердила, что проданное им оружие является огнестрельным.

По факту попытки продажи огнестрельного оружия в отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 222 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или без такового.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: imenno.ru