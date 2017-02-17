Полиция разыскивает без вести пропавшего жителя Оленегорска

17 Февраля 2017 года, 17:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 17 февраля - ОУР МО МВД России «Оленегорский» в рамках розыскного дела разыскивается без вести пропавший Лукашенко Андрей Викторович, 29.11.1959 г.р., уроженец г. Куйбышева, зарегистрированный и ранее проживавший в г. Оленегорск-4 (пос. Нефтяники). В розыск мужчину объявила его мама в 2015 году, проживающая на территории Московской области.

По оперативным данным, Лукашенко А.В. покинул территорию Мурманской области в 2006 году.

Всем кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Лукашенко А.В., просьба сообщить по телефонам: 02, 58-536, 58-600, 58-620, 8-906-290-52-56, 8-911-306-35-25.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОУР МО МВД России «Оленегорский»)