Почти 3 млн рублей скрыла директор апатитской компании от налоговых органов

17 Февраля 2017 года, 16:55

АПАТИТЫ/ 17 февраля/ БИ-ПОРТ – Жительница города Апатиты, руководя обществом с ограниченной ответственностью, имея задолженности: как по уплате налогов, так и сборов, - скрывала денежные средства через направления контрагентам распорядительных писем и взаимозачётов. Подобные действия она совершала на протяжении длительного времени: с августа 2015 по апрель 2016 года.

В настоящий момент следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы уголовное дело было направлено в районный суд для рассмотрения по существу. В свою очередь обвиняемая раскаялась в содеянном и добровольно, в полном объёме погасила недоимку по налогам и задолженность по сборам, в общей сумме более двух миллионов 800 тысяч рублей.

«Максимальное наказание за совершение указанного преступления предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы», – уточнили в Следственном комитете по Мурманской области.

Фото: newsregions.ru