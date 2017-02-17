В Кандалакше задержали вымогателя

18 Февраля 2017 года, 15:00

КАНДАЛАКША/18 февраля/БИ-ПОРТ - 39-летний житель Кандалакши рассказал полицейским о поступке приятеля. Гость вымогал деньги у потерпевшего. Мужчины вместе «дегустировали» спиртное в квартире на Заводской в Зеленоборском. Между ними разгорелась ссора, и одни из собутыльников стал требовать 5 тысяч рублей. Злоумышленник угрожал физической расправой.

59-летний подозреваемый, который ранее был судим за кражу, задержан. Возбуждено уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет и штраф в размере восьмидесяти тысяч рублей.