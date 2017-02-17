Вор, грабитель и мошенник в одном лице решил попробовать себя в наркомании

18 Февраля 2017 года, 17:00

МУРМАНСК/18 февраля/БИ-ПОРТ – В Первомайском округе Мурманска задержали 26-летнего местного жителя. Мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, остановили у дома по проспекту Копытова. Ранее, как установлено, он многократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за кражу, грабеж и мошенничество. При себе у мужчины нашли шприц с жидкостью серого цвета.

Вещество направили на экспертизу. Эксперты ЭКЦ УМВД России подтвердили, что материал, предоставленный на исследование, является смесью наркотических веществ, содержащей ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, героин, 3-метилфентанил. Его общая масса его составила 0,0714 грамма.

По факту хранения наркотического средства следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ. Теперь мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, также ему предстоит выплатить штраф в размере до пятисот тысяч рублей.