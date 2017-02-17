Сожительница ударила возлюбленного ножом

19 Февраля 2017 года, 18:27

МУРМАНСК/19 февраля/БИ-ПОРТ - Женщина ударила сожителя ножом, причинив ему телесные повреждения: резаные раны затылка, ушной раковины и щеки. Влюбленные поссорились во время застолья.

В полицию обратился пострадавший северянин 1953 года рождения. По подозрению в совершении преступления полицейскими была установлена безработная злоумышленница, ранее 40-летняя женщина уже привлекалась к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 2 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Женщина находится под подпиской о невыезде, ей грозит до 2 лет лишения свободы.