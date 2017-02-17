Брюки и сумку украли в пункте выдачи заказов интернет-магазина

19 Февраля 2017 года, 19:29

МУРМАНСК/19 февраля/БИ-ПОРТ - В полицию города обратилась администрация интернет-магазина, расположенного на проспекте Ленина. По словам заявителей, из помещения для выдачи заказов были похищены брюки и сумка. Общая сумма ущерба, причиненного организации, составила 11 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска изъяли записи камер видеонаблюдения, а также установили и опросили возможных очевидцев преступления. Как выяснилось, одна из получателей заказов тайно вынесла из зала вещи, не оплатив покупку. Безработную подозреваемую задержали. Похищенное имущество было изъято.

Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Девушка находится под подпиской о невыезде.