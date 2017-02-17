Двое жителей Оленегорска вступали в половую связь с несовершеннолетними

20 Февраля 2017 года, 09:24

ОЛЕНЕГОРСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Прокуратурой города Оленегорска утверждены обвинительные заключения по двум уголовным делам в отношении жителей города, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.134 УК РФ. Основанием для возбуждения уголовных дел послужили материалы прокурорской проверки, проведенной в учреждениях здравоохранения.

«Следствием установлено, что обвиняемые вступали в интимные отношения с девушками, не достигшими шестнадцатилетнего возраста. В результате преступных действий потерпевшим был причинен вред нравственному и психическому развитию. Свою вину обвиняемые признали в полном объеме и раскаялись в содеянном», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

В настоящее время уголовные дела направлены в суд для рассмотрения по существу. За совершение указанного преступления предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

Кроме того, в связи с нарушением требований федерального законодательства, предписывающих незамедлительное сообщение в правоохранительные органы о фактах совершения преступлений в отношении несовершеннолетних, прокуратурой города на имя руководства учреждения здравоохранения внесено представление.

Фото: Twitter