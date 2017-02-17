Таксист ударил ребенка-инвалида в Кировске

20 Февраля 2017 года, 10:00

КИРОВСК/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ – Житель Кировска обратился в полицию с заявлением, что его ребенка-инвалида ударил таксист, когда они возвращались домой из больницы. Реакция водителя была вызвана тем, что мальчик дотронулся до освещения в салоне.

«Следственными органами проводится процессуальная проверка. В ходе нее будет установлено, что именно произошло, и был ли факт нанесения удара», – рассказала «Би-порту» старший помощник руководителя следственного управления по Мурманской области Наталия Тростина.

Следствию предстоит принять решение о наличии преступления, предусмотренного статьей 116 УК «Побои».

Фото: plus.google.com