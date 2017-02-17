В Мурманске разыскивается подозреваемый в причинении имущественного ущерба в особо крупном размере

20 Февраля 2017 года, 12:08

МУРМАНСК/ 20 февраля - В производстве органов предварительного следствия УМВД России по Мурманской области находится уголовное дело, возбужденное по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» в отношении неустановленного лица.

Следствием установлено, в период с октября 2010 года по июнь 2012 года управляющая компания в г. Мурманске не оплатила ресурсоснабжающей организации 30 миллионов 415 тысяч рублей за оказанные услуги по поставке теплоснабжения в многоквартирных домах. В хищении денежных средств в особо крупном размере в сфере ЖКХ подозревается директор УК, скрывшийся от правоохранительных органов. С 1 февраля 2012 года управляющей компанией руководил неустановленный мужчина, использующий утерянный ранее паспорт жителя Санкт-Петербурга, который никогда не был в Мурманске и ничего не знал о том, что от его имени в качестве директора управляющей компании заключаются договоры и осуществляются финансовые операции.

Органами предварительного следствия разыскивается мужчина на вид около 34-35 лет, славянского типа, среднего спортивного телосложения, рост 175-180 см, короткая стрижка, волосы темного цвета, носит узкие очки, нос прямой, глаза карие, губы средние, без шрамов. Может представляться Ивковым Олегом Сергеевичем, использовать паспорт серия 4000 № 560409, выданный 13.04.2011, код подразделения 782-069. Сотрудники полиции подготовили фоторобот разыскиваемого лица.

Полиция Мурманской области просит всех, кому известно местонахождение разыскиваемого лица, сообщить об этом по телефонам 02, 8 (8152) 40-62-91 (дежурная часть УМВД России по г. Мурманску), 40-61-99 (ОЭБиПК УМВД России по г. Мурманску). Анонимность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации СУ УМВД России по Мурманской области)