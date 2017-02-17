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Главная » Криминал » В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве
 
 
 
 
20 Февраля 2017 года, 11:20

В Мурманске полицейские задержали подозреваемого в хулиганстве


МУРМАНСК/ 20 февраля - В полицию Мурманска поступило сообщение из медицинского учреждения, что в приемный покой доставлен житель Мурманска с огнестрельным ранением. Полицейские опросили потерпевшего, 1992 года рождения, и установили, что рану подбородка он получил, находясь в помещении кафе в Октябрьском округе, во время конфликта с неизвестным. Потерпевший был обслужен амбулаторно. После него в медицинское учреждение обратился еще один потерпевший, 1992 года рождения, с телесными повреждениями, полученными в одно и то же время.

По факту была назначена проверка. Сотрудники уголовного розыска отдела полиции №1 УМВД России по г. Мурманску, изучив записи с камер видеонаблюдения и опросив свидетелей, установили, что выстрелы из травматического пистолета произвел ранее неоднократно судимый житель Мурманска, 1989 года рождения. Однако задержать его по горячим следам не удалось, так как мурманчанин скрылся с места жительства.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий через два дня оперативники при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии задержали подозреваемого и доставили в отдел полиции.

Подозреваемый признался в хулиганстве и рассказал, что конфликт в кафе возник из-за девушки. В ходе ссоры он достал травматический пистолет и произвел из него четыре выстрела в разных направлениях, в том числе по окружающим людям, причинив физическую боль и телесные повреждения двум жителям Мурманска, 1992 года рождения.

В отношении ранее судимого за грабеж и причинение вреда здоровью жителя областного центра возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 213 УК РФ «Хулиганство». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации УУР УМВД России по Мурманской области)

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