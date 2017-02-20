В Коле полицейские задержали по подозрению в сбыте психотропного вещества жителя Мурманска

20 Февраля 2017 года, 19:11

КОЛЬСКИЙ РАЙОН/ 20 февраля - В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудникам Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Мурманской области стало известно о том, что ранее судимый мурманчанин причастен к распространению психотропного вещества амфетамин.

За подозреваемым установили наблюдение. В ходе специальных мероприятий сотрудники УКОН совместно с коллегами из ОМВД России по Кольскому району задержали жителя Мурманска в момент сбыта наркотика в автомобиле, припаркованном на площади, и доставили в отдел полиции. Изъятое вещество было направлено на экспертизу.

Эксперт установил, что мурманчанин сбыл амфетамин массой 3,5128 грамма, что является крупным размером.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый находится под арестом.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter