Дело о грабеже с муляжом пистолета в Апатитах передано в суд

20 Февраля 2017 года, 14:27

АПАТИТЫ/ 20 февраля/ БИ-ПОРТ — Прокуратура Апатитов утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении северянина, обвиняемого в грабеже, совершенном с угрозой применения насилия.

Как сообщают в пресс-службе областной прокуратуры, установлено, что ранее неоднократно судимый мужчина, находясь в закусочной состоянии алкогольного опьянения, потребовал от продавца передать ему деньги, находящиеся в кассе. При этом он угрожал продавцу зажигалкой в форме пистолета. После отказа потерпевшей отдать ему деньги, мужчина открыто похитил товары на сумму свыше 700 рублей, а затем ножом нанес находившемуся в заведении незнакомцу удар в левую поверхность грудной клетки. В результате полученного ранения мужчина скончался.

Расследование по делу проведено апатитским следственным отделом СУ СК РФ по Мурманской области. На период следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу. За совершенные преступления Зеневичу грозит наказание до 15 лет лишения свободы.

Фото: polit.ru