По IP вычислили: жительницу Ковдора оштрафовали за оскорбления в интернете

21 Февраля 2017 года, 09:40

КОВДОР/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – В Ковдоре местную жительницу оштрафовали за публичные оскорбления в интернете. Женщину привлекли к ответственности по ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ. Об этом сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Проверка показала, что одна из жительниц города, испытывая неприязненные отношения к другой женщине, разместила на странице социальной сети «Вконтакте» в группе «Анонимная палата Ковдор» текст, в котором содержались слова, адресованные ей в неприличной грубой форме, которые являлись оскорбительными, унижающими честь и достоинство.

Виновной назначен административный штраф в размере 3000 рублей.

Кроме того, за оскорбления лиц, как выраженных в СМС-сообщениях, так и высказанных лично по постановлениям прокуратуры района мировым судом Ковдорского судебного участка в феврале 2017 года привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ еще 2 лица. Виновным лицам назначен административный штраф в размере 1000 рублей каждому.

Фото: Vistanews.ru