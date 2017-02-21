В Апатитах сотрудники полиции раскрыли квартирную кражу

21 Февраля 2017 года, 19:20

АПАТИТЫ/ 21 февраля - В отдел полиции города Апатиты обратилась с заявлением о краже местная жительница, 1966 года рождения. По словам заявительницы, из её квартиры были незаконно похищены золотые ювелирные изделия на общую сумму более 33 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили женщину и выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать бывшего мужа потерпевшей.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали мужчину и доставили в отдел полиции. Злоумышленник признался в совершении кражи и рассказал полицейским, что у него остались ключи от квартиры потерпевшей. Воспользовавшись ими, он проник в квартиру по улице Ферсмана, где проживал ранее, в отсутствие хозяйки.

По факту кражи в отношении северянина возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. По месту жительства подозреваемого проведен обыск, часть похищенного изъята. Житель города находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Delfi