Житель Мурманска будет привлечен к уголовной ответственности за кражу денежных средств

21 Февраля 2017 года, 19:44

МУРМАНСК/ 21 февраля - В дежурную часть с заявлением о пропаже принадлежащих ему денежных средств обратился местный житель, 1993 года рождения. Он заявил о том, что в вечернее время в районе улицы Хлобыстова по собственной невнимательности утратил принадлежащий ему кошелек с кредитной банковской картой.

Полицейские выяснили, что спустя непродолжительное время мужчина обнаружил СМС-сообщение мобильного банка о том, что с помощью его утраченной карты совершены покупки в различных продуктовых магазинах Мурманска на общую сумму свыше 6,5 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска за совершение кражи был задержан подозреваемый. 22-летний житель города признался в содеянном. Он подтвердил, что нашел на улице чужой кошелек с банковской картой и решил ею воспользоваться.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкцией соответствующей статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Мера пресечения: подписка о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter