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Главная » Криминал » Полиция Мурманска разыскивает двух молодых людей, подозреваемых в краже
 
 
 
 
21 Февраля 2017 года, 16:00

Полиция Мурманска разыскивает двух молодых людей, подозреваемых в краже


МУРМАНСК/ 21 февраля - Уголовный розыск отдела полиции №1 г. Мурманска разыскивает двух молодых человек, которые в начале февраля 2017 года в одном из магазинов областного центра похитили жесткий диск.

Разыскиваются:

- молодой человек на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 165-170 см, волосы короткие темные. Был одет: кепка черного цвета, куртка черного цвета с капюшоном с логотипом «Найк» слева на уровне груди, мужская черная сумка через плечо, джинсы светло-синие;

- молодой человек на вид 20-25 лет, плотного телосложения, рост 165-170 см, волосы светлые короткие. Был одет: кепка синего цвета, кофта черного цвета с логотипом «Найк» слева на уровне груди, спортивные штаны серого цвета, черные кроссовки.

В случае наличия информации о местонахождении разыскиваемых просьба сообщить в отдел полиции №1 УМВД России по г. Мурманску по телефону дежурной части 8 (8152) 40-76-10 или 02. Конфиденциальность гарантируется.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ОП № 1 УМВД России по г. Мурманску)

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