На 25% снизилось количество преступлений в Мончегорске в 2016 году

21 Февраля 2017 года, 18:00

МОНЧЕГОРСК/ 21 февраля/ БИ-ПОРТ – Количество преступлений в Мончегорске в прошлом году снизилось на 25%, если сравнить с показателями 2015 года. В ходе доклада по итогам работы за 2016 год начальник отдела МВД России по Мончегорску Владимир Васильев сообщил, что большую часть зарегистрированных преступлений составляют кражи – 422 случая. При этом на 60% выросло количество краж из гаражей: в 2015 зафиксировано 15 подобных фактов, в 2016 году – 26.

«Зарегистрировано 117 мошенничеств, из них 83 совершены при помощи средств связи и сети Интернет. В прошлом году зарегистрировано 181 преступление против личности, из них четыре убийства и 11 случаев причинения тяжкого вреда здоровью», – передает «Кn51».

Владимир Васильев отметил, что работу по раскрытию преступлений можно признать удовлетворительной, так как раскрываемость преступлений в Мончегорске превышает среднеобластные показатели. По убийствам и разбоям это 100%, причинение тяжкого вреда здоровью – 93%, грабежи – 88%. Также в прошлом году выявлено 109 наркопреступлений и 46 человек, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Напомним, в Мурманске основное место занимают преступления против собственности, их регистрируется более половины от общего числа. Из них 60% составляют хищения чужого имущества, еще 32% – это мошенничества.

Фото: Kn51