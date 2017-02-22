В Мурманске возбуждено уголовное дело за хранение взрывателя по месту жительства

22 Февраля 2017 года, 18:02

МУРМАНСК/ 22 февраля - В Мурманской области сотрудниками полиции проводится операция «Арсенал». Ее цель – предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Так, в рамках операции сотрудникам Центра противодействия экстремизму УМВД России по Мурманской области поступила информация о том, что у одного из жителей города может находиться взрывное устройство. Совместно с сотрудниками уголовного розыска отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску сотрудники ЦПЭ провели проверку информации и установили факт хранения взрывателя в квартире мурманчанина. Изъятое устройство было направлено на экспертизу. Согласно заключению эксперта, взрыватель типа УЗРГМ-2 является боевым взрывателем, может использоваться также как самостоятельное взрывное устройство.

Ранее судимый житель областного центра, 1973 года рождения, признался, что нашел взрывное устройство около 10 лет назад в лесополосе и принес домой.

В отношении жителя Мурманска возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Максимальная санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Стоит отметить, что операция «Арсенал» продлится на территории региона до 28 февраля.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

(по информации ЦПЭ УМВД России по Мурманской области)

Фото: Newsler