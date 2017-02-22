В Мурманске полицейские возбудили уголовное дело по факту причинения вреда здоровью

22 Февраля 2017 года, 19:23

МУРМАНСК/ 22 февраля - В отдел полиции №3 Мурманска обратился 43-летний северянин. Мужчина заявил, что в одной из квартир по улице Зеленая, куда он зашел в гости, ему были причинены телесные повреждения.

Полицейские выяснили у потерпевшего, что другой мужчина, также из числа гостей, умышленно нанес ему несколько ударов. Результатом стала травма в виде перелома нижней челюсти, которая квалифицируется медиками как вред здоровью средней степени тяжести.

Неприязненные отношения между мужчинами возникли внезапно, после совместного распития спиртных напитков. После опроса хозяина квартиры в качестве свидетеля по подозрению в совершении преступления полицейскими был установлен неработающий 41-летний злоумышленник. В содеянном мужчина признался.

В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет. Житель областного центра находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: YouTube