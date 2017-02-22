Полицейскими задержан мурманчанин, подозреваемый в хранении особо крупной партии наркотического вещества

22 Февраля 2017 года, 19:40

МУРМАНСК/ 22 февраля - Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков отдела полиции №3 УМВД России по г. Мурманску в результате проверки оперативной информации возле дома по проспекту Кольский был задержан 39-летний мужчина. Причиной задержания стало подозрение в незаконном обороте наркотиков.

Задержанного доставили в отдел полиции. Ранее он к уголовной ответственности не привлекался. В ходе личного досмотра указанного гражданина обнаружен и изъят сверток из фольгированной бумаги серебристого цвета, обмотанный скотчем. Внутри него находилось порошкообразное вещество серо-бежевого цвета.

Вещество направили на экспертизу. Согласно справки эксперта ЭКЦ УМВД России по Мурманской области, материал, предоставленный на исследование, является смесью наркотических веществ, содержащей 3-метилфентанил, героин, ацетилкодеин и 6-моноацетилморфин, общей массой 0,4198 грамма.

По факту хранения наркотического средства следователями отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 228 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области