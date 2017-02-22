В Мурманске полицейскими раскрыта кража мобильного телефона

22 Февраля 2017 года, 20:00

МУРМАНСК/ 22 февраля - В полицию города с заявлением о краже обратилась местная жительница, 1997 года рождения. По словам заявительницы, во время посещения одного из торговых центров неизвестный злоумышленник похитил у нее мобильный телефон «Айфон», причинив ущерб свыше 25 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники опросили потерпевшую, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Они выяснили, что в хищении имущества имеются основания подозревать посетительницу центра, которая находилась рядом с потерпевшей и воспользовалась ее невнимательностью.

В ходе специальных мероприятий сотрудники уголовного розыска была установлена и изобличена 40-летняя мурманчанка. Похищенное имущество было у нее изъято в ходе обыска.

По факту в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Северянка находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области

Фото: Twitter