Молодой житель Полярного убил кандалакшанина

23 Февраля 2017 года, 09:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ – В Кандалакше задержали подозреваемого в убийстве пожилого мужчины. 22 февраля 2017 в квартире одного из домов по улице Данилова в городе Кандалакша Мурманской области был обнаружен труп 54-летнего мужчины с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки. Об этом сообщили в Следственном комитете по Мурманской области. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

В ходе следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 27-летний местный житель города Полярный Мурманской области. В ближайшее время следователь обратится в суд с ходатайством об избрании в ношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.